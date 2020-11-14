В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмэн-шоу" за 14 ноября – стронгмэны начали сезон соревнований в Киеве. Там состоялся чемпионат Украины в 3 весовых категориях: до 95 кг, 110 и свыше 110 кг.

Атлеты боролись за победу до последнего. Как все происходило – читайте на 24 канале.

Обратите внимание Богатыри. Стронгмэн-шоу: мощные соревнования атлетов за звание чемпиона Украины

Первое упражнение "супер-йок"

Атлеты несли коромысло на расстояние в 20 метров на своих плечах. Участники с весом до 95 килограммов должны были выполнить упражнение в 2 весах:

250 килограммов;



320 килограммов.



Упражнение "супер-йок" / Скриншот с видео

Победителем в этом упражнении стал Андрей Дмитриев. Он пронес груз в 360 килограммов за 12 секунд и получил 13 баллов. Второе место занял Андрей Кошубский, а за ним – Артур Марчук.



Таблица результатов / Скриншот с видео

Второе упражнение "лог-лифт"

Участники соревнования поднимали бревна с пола над головой. Победителем считался тот, кто выполнил эту задачу наибольшое количество раз. Участники в весовой категории до 95 килограммов поднимали снаряд с таким весом:

90 килограммов;



120 килограммов.



Выполнение упражнения "лог-лифт" / Скриншот с видео

Лидером этого соревнования снова стал Дмитриев. Он получил 13 баллов, а в сумме с первым соревнованием у него уже было 26 баллов. Второе место снова занял Кошубский, а вот закрыл тройку Эдуард Огонисян, который в первом упражнении занял 4 место.

Зато Артур Марчук во втором упражнении опустился несколько ниже в таблице результатов. Он занял 8 место.



Таблица результатов / Скриншот с видео

О других упражнениях и победителях – смотрите в видео программы.