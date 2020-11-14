У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 14 листопада – стронгмени розпочали сезон змагань у Києві. Там відбувся чемпіонат України у 3 вагових категоріях: до 95 кілограмів, 110 та понад 110 кілограмів.

Атлети боролись на перемогу до останнього. Як все відбувалось – читайте на 24 каналі.

Зверніть увагу Богатирі. Стронгмен-шоу: Потужні змагання атлетів за звання чемпіона України

Перша вправа "супер-йок"

Атлети несли коромисло на відстань у 20 метрів на своїх плечах. Учасники з вагою до 95 кілограмів мали виконати вправу у 2 вагах:

250 кілограмів;

320 кілограмів.



Вправа "супер-йок" / Скриншот з відео

Переможцем у цій вправі став Андрій Дмітрієв. Він проніс вантаж у 360 кілограмів за 12 секунд та отримав 13 балів. Друге місце посів Андрій Кошубский, а за ним – Артур Марчук.



Таблиця результатів / Скриншот з відео

Друга вправа "лог-ліфт"

Учасники змагання підіймали колоди з підлоги над головою. Переможцем вважався той, хтось виконав це завдання у найбільшій кількості разів. Учасники у ваговій категорії до 95 кілограмів підіймали снаряд з такою вагою:

90 кілограмів;

120 кілограмів.



Виконання вправи "лог-ліфт" / Скриншот з відео

Лідером цього змагання знову став Дмітрієв. Він отримав 13 балів, а в сумі з першим змаганням у нього вже було 26 балів. Друге місце знову посів Кошубский, а от закрив трійку Едуард Огонисян, який у першій вправі зайняв 4 місце.

Натомість Артур Марчук у другій вправі опустився дещо нижче у таблиці результатів. Він посів 8 місце.



Таблиця результатів / Скриншот з відео

Про інші вправи та переможців – дивіться у відео програми.