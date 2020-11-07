В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 7 ноября – несмотря на пандемию, стронгмены все-таки смогли начать сезон. В Киеве прошел чемпионат Украины в трех весовых категориях: 95, 110 и более 110 килограммов.

За титул победителей соревновались 14 стронгменов из разных уголков Украины. Среди них были как дебютанты, так и уже титулованные спортсмены, в частности, чемпионы прошлогодних турниров. Как спортсмены боролись за победу в сложнейших упражнениях – читайте на 24 канале.

Вспомните Богатыри. Стронгмен-шоу: Ожесточенная борьба за звание сильнейшего стронгмена Украины

Первое упражнение "супер-йок"

Атлетам нужно было перенести на своих плечах коромысло на расстояние в 20 метров. Участники в категории до 95 килограммов должны были выполнять упражнения в двух весах: 250 килограммов и 320 килограммов.



Спортсмен выполняет упражнение "супер-йок" / Скриншот из видео

Победу в этом соревновании одержал львовянин Роман Грицеляк. За 13,60 секунды он пронес груз в 320 килограммов. Поэтому спорстмен получил 14 баллов.



Результаты после первого упражнения / Скриншот с видео

Второе упражнение "лог-лифт"

Это поднятие бревна с пола над головой на количество раз. Участники в весовой категории до 95 килограммов должны были поднимать снаряд, имевший два веса: 90 и 120 килограммов.



Стронгмены выполняют "лог-лифт" / Скриншот с видео

Лидеры соревнования несколько изменились после второго упражнения. На первом месте с 26 баллами оказался Василий Олейников из поселка Степное, что на Полтавщине. За выполнение "лог-лифта" он получил 14 баллов.

Зато Роман Грицеляк, который лидировал после первого упражнения, не смог преодолеть этот этап турнира. Атлет решил прекратить участие после второго упражнения, поскольку оценил, что не может претендовать на высокие места.



Результаты соревнования после выполнения второго упражнения / Скриншот с видео

Какие еще упражнения пришлось преодолеть участникам и кто стал победителем – смотрите в видео программы.