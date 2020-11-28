Богатыри. Стронгмен-шоу: как прошло бескомпромиссное соревнование сильнейших людей Украины
В свежем выпуске программы " Богатыри. Стронгмен-шоу" за 28 ноября – богатырский сезон продолжается. В соревнованиях "Доблесть непокоренных" 16 участников боролись за звание сильнейшего человека Украины, а также хотели попасть в первую лигу.
Как все происходило – читайте на 24 канале.
В предыдущей программе Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто покорил адский этап чемпионата Украины в Киеве
Первое упражнение – эстафета
Участники в первом упражнении должны перекатывать покрышку весом в 360 килограммов. Ее нужно перебросить трижды. После этого нужно взять в руки 180-килограммовую "утку" – так называемую гирю. Ее надо пронести между ногами на расстояние 10 метров. На все про все у богатырей есть 1 минута.
Победу одержал Владимир Климко из Львова.
Турнирная таблица / Скриншот из видео
Второе упражнение – "айсленд кросс"
Снаряд весом 130 килограммов надо пронести на расстояние 40 метров и сделать это как можно быстрее.
Выполнение упражнения / Скриншот из видео
В этом упражнении победил Александр Кочергин и сразу же вышел на первое место турнирной таблицы. Перенести снаряд ему удалось за чуть более чем 25 секунд. На 4 балла он опередил Андрея Ананиева. Второй получил всего 27 баллов.
Третье упражнение - "оверхед"
Экстафета "оверхед" состоит из 3 лигнитов:
- 100 килограммов;
- 120 килограммов;
- 140 килограммов.
Каждый снаряд надо поднять дважды. На все про все у участников есть 1 минута. Лучшим "оверхедером" вновь оказался Кочергин.
Выполнение упражнения "оверхед" / Скриншот из видео
О других упражнениях и победителях – смотрите в видео программы.
Источник: 24 канал
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