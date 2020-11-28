В свежем выпуске программы " Богатыри. Стронгмен-шоу" за 28 ноября – богатырский сезон продолжается. В соревнованиях "Доблесть непокоренных" 16 участников боролись за звание сильнейшего человека Украины, а также хотели попасть в первую лигу.

Как все происходило – читайте на 24 канале.

​В предыдущей программе Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто покорил адский этап чемпионата Украины в Киеве

Первое упражнение – эстафета

Участники в первом упражнении должны перекатывать покрышку весом в 360 килограммов. Ее нужно перебросить трижды. После этого нужно взять в руки 180-килограммовую "утку" – так называемую гирю. Ее надо пронести между ногами на расстояние 10 метров. На все про все у богатырей есть 1 минута.

Победу одержал Владимир Климко из Львова.



Турнирная таблица / Скриншот из видео

Второе упражнение – "айсленд кросс"

Снаряд весом 130 килограммов надо пронести на расстояние 40 метров и сделать это как можно быстрее.



Выполнение упражнения / Скриншот из видео

В этом упражнении победил Александр Кочергин и сразу же вышел на первое место турнирной таблицы. Перенести снаряд ему удалось за чуть более чем 25 секунд. На 4 балла он опередил Андрея Ананиева. Второй получил всего 27 баллов.

Третье упражнение - "оверхед"

Экстафета "оверхед" состоит из 3 лигнитов:

100 килограммов;

120 килограммов;

140 килограммов.

Каждый снаряд надо поднять дважды. На все про все у участников есть 1 минута. Лучшим "оверхедером" вновь оказался Кочергин.



Выполнение упражнения "оверхед" / Скриншот из видео

О других упражнениях и победителях – смотрите в видео программы.