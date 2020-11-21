В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмэн-шоу" за 21 ноября – стронгмэны продолжили сезон соревнований в Киеве. В Киеве состоялись первые турниры чемпионата Украины в весовой категории до 150 килограммов. 12 супертяжей во главе с действующим чемпионом Павлом Кордиякой поборолись за награды.

О том, как происходила ожесточенная борьба – читайте на 24 канале.

Читайте и смотрите предыдущий выпуск Богатыри. Стронгмэн-шоу: Вторая часть зажигательной борьбы атлетов в Киеве

Первое упражнение – "супер-йок"

Первым упражнением на соревнованиях стал "супер-йок". Это перенос коромысла на плечах на расстояние 20 метров. Для весовой категории свыше 110 килограммов было 2 веса:

300 килограммов;

380 килограммов.

Победу одержал Богдан Ксенчук.



Таблица результатов / Скриншот с видео

Второе упражнение – "лог-лифт"

"Лог-лифт", то есть поднятие бревна с пола над головой на количество раз, было вторым упражнением.



Упражнение "лог-лифт" / Скриншот с видео

Атлеты соревновались с 110 и 140 килограммами. Победил Павел Кордияка. Также хорошие результаты показали Богдан Ксенчук и Денис Бережник.



Таблица результатов / Скриншот с видео

Третье упражнение – перенос железных чемоданов

Упражнение, которое разделило соревнование на 2 половины – это перенос железных чемоданов на расстояние 40 метров.



Перенос железных чемоданов / Скриншот с видео

Конкуренты соревновались в весовой категории свыше 110 килограммов по 120 и 140 килограммов в каждой руке. На первом месте – Павел Кордияка. На втором – Богдан Ксенчук, бронза – у Александра Кочергина.



Таблица результатов / Скриншот с видео

Четвертое упражнение – "дамбл"

Еще одним упражнением для атлетов был "дамбл". Спортсмены поднимали тяжелую гантель одной рукой над головой на максимальное количество раз. Для весовой категории свыше 110 килограммов – 75 и 95 килограммов. В результате, Павел Кордияка снова занял первое место.



Таблица результатов / Скриншот с видео

Пятое упражнение – "Таер-флип"

Последним упражнением был классический "таер-флип", то есть кантование покрышки весом 360 килограммов. Спортсмены переворачивали ее 7 раз.



Кантование покрышки / Скриншот с видео

Второй год подряд чемпионом Украины среди супертяжей стал Павел Кордияка. Он выиграл 4 из 5 упражнений. Александр Кочергин отстоял свой статус вице-чемпиона. Богдан Ксенчук – впервые в карьере – на бронзовой позиции.

О всех упражнениях и победителях – смотрите в видео.