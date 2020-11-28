Богатирі. Стронгмен-шоу: Як минуло безкомпромісне змагання найсильніших людей України
У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 28 листопада – богатирський сезон продовжується. У змаганнях "Звитяга нескорених" 16 учасників виборювали звання найсильнішої людини України, а також хотіли потрапити до першої ліги.
Як все відбувалось – читайте на 24 каналі.
У попередній програмі Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто підкорив пекельний етап чемпіонату України в Києві
Перша вправа – естафета
Учасники у першій вправі повинні перекочувати покришку, вагою у 360 кілограмів. Її потрібно перекинути тричі. Після цього потрібно взяти у руки 180-кілограмову "качку" – так звану гирю. Її треба пронести між ногами на відстань 10 метрів. На все про все у богатирів є 1 хвилина.
Перемогу здобув Володимир Климко зі Львова.
Турнірна таблиця / Скриншот з відео
Друга вправа – "айсленд крос"
Снаряд вагою 130 кілограмів треба пронести на відстань 40 метрів і зробити це якомога швидше.
Виконання вправи / Скриншот з відео
У цій вправ переміг Олександр Кочергін і одразу ж вийшов на перше місце турнірної таблиці. Перенести снаряд йому вдалося за трохи більше ніж 25 секунд. На 4 бали він випередив Андрія Ананієва. Другий отримав всього 27 балів.
Третя вправа – "оверхед"
Екстафета "оверхед" складається з 3 лігнітів:
- 100 кілограмів;
- 120 кілограмів;
- 140 кілограмів.
Кожен снаряд треба підняти двічі. На все про все в учасників є 1 хвилина. Найкращим "оверхедером" знову виявився Кочергін.
Виконання вправи "оверхед" / Скриншот з відео
Про інші вправи та переможців – дивіться у відео програми.
Джерело: 24 канал
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