У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 28 листопада – богатирський сезон продовжується. У змаганнях "Звитяга нескорених" 16 учасників виборювали звання найсильнішої людини України, а також хотіли потрапити до першої ліги.

Як все відбувалось – читайте на 24 каналі.

​У попередній програмі Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто підкорив пекельний етап чемпіонату України в Києві

Перша вправа – естафета

Учасники у першій вправі повинні перекочувати покришку, вагою у 360 кілограмів. Її потрібно перекинути тричі. Після цього потрібно взяти у руки 180-кілограмову "качку" – так звану гирю. Її треба пронести між ногами на відстань 10 метрів. На все про все у богатирів є 1 хвилина.

Перемогу здобув Володимир Климко зі Львова.



Турнірна таблиця / Скриншот з відео

Друга вправа – "айсленд крос"

Снаряд вагою 130 кілограмів треба пронести на відстань 40 метрів і зробити це якомога швидше.

Виконання вправи / Скриншот з відео

У цій вправ переміг Олександр Кочергін і одразу ж вийшов на перше місце турнірної таблиці. Перенести снаряд йому вдалося за трохи більше ніж 25 секунд. На 4 бали він випередив Андрія Ананієва. Другий отримав всього 27 балів.

Третя вправа – "оверхед"

Екстафета "оверхед" складається з 3 лігнітів:

100 кілограмів;

120 кілограмів;

140 кілограмів.

Кожен снаряд треба підняти двічі. На все про все в учасників є 1 хвилина. Найкращим "оверхедером" знову виявився Кочергін.



Виконання вправи "оверхед" / Скриншот з відео

Про інші вправи та переможців – дивіться у відео програми.