В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 26 декабря – в Хусте состоялось долгожданное событие – соревнование стронгменов в финале Высшей и Первой лиги.

О том, как происходила ожесточенная борьба и через какие испытания прошли участники – читайте на 24 канале.

Интересно Богатыри. Стронгмен-шоу: как проходило ожесточенное соревнование атлетов на Ford Trucks Championship

Первое упражнение – трак пул

Правила. Тяга грузовика Ford Truck весом 8,5 тонны на расстояние 20 метров, держась за канат.

Победил Иван Деркач из Мукачево. Он это сделал почти за 32 секунды. На втором месте – Андрей Кошубский.



Упражнение трак пул / Скриншот из видео



Турнирная таблица / Скриншот из видео

Второе упражнение – эстафета шилд

Правила. Первый этап – мешок, весом в 100 килограммов, который надо пронести на расстояние 20 метров, как можно быстрее вернуться. Второй этап – взять коромысло, весом 430 килограммов и финишировать на отметке 20 метров.

Андрей Кошубский обошел Ивана Деркача, который сейчас на 2 месте. Замыкает тройку Богдан Копыл.



Выполнение упражнения / Скриншот из видео



Турнирная таблица / Скриншот из видео

Третье упражнение – эстафета оверхед

Правила. Последовательно поднимать над головой 6 снарядов. На это есть 1 минута времени.

Первое место – Богдан Копыл. На втором – Андрей Кошубский, за ним – Андрей Деркач.



Упражнение оверхед / Скриншот из видео



Турнирная таблица / Скриншот из видео

Как закончились соревнования – смотрите в программе.