Богатыри. Стронгмен-шоу: мощные соревнования стронгменов под дождем на Закарпатье
В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 26 декабря – в Хусте состоялось долгожданное событие – соревнование стронгменов в финале Высшей и Первой лиги.
О том, как происходила ожесточенная борьба и через какие испытания прошли участники – читайте на 24 канале.
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Первое упражнение – трак пул
Победил Иван Деркач из Мукачево. Он это сделал почти за 32 секунды. На втором месте – Андрей Кошубский.
Упражнение трак пул / Скриншот из видео
Турнирная таблица / Скриншот из видео
Второе упражнение – эстафета шилд
Андрей Кошубский обошел Ивана Деркача, который сейчас на 2 месте. Замыкает тройку Богдан Копыл.
Выполнение упражнения / Скриншот из видео
Турнирная таблица / Скриншот из видео
Третье упражнение – эстафета оверхед
Первое место – Богдан Копыл. На втором – Андрей Кошубский, за ним – Андрей Деркач.
Упражнение оверхед / Скриншот из видео
Турнирная таблица / Скриншот из видео
Как закончились соревнования – смотрите в программе.
Источник: 24 канал
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