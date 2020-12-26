У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 26 грудня – у Хусті відбулася довгоочікувана подія – змагання стронгменів у фіналі Вищої та Першої ліги.

Про те, як відбувалась запекла боротьба та через які випробування пройшли учасники – читайте на 24 каналі.

Цікаво Богатирі. Стронгмен-шоу: як відбувалось запекле змагання атлетів на Ford Trucks Championship

Перша вправа – трак пул

Правила . Тяга вантажівки Ford Truck вагою 8,5 тонн на відстань 20 метрів, тримаючись за канат.

Переміг Іван Деркач із Мукачева. Він це зробив за майже 32 секунди. На другому місті – Андрій Кошубський.



Вправа трак пул / Скриншот з відео



Турнірна таблиця / Скриншот з відео

Друга вправа – естафета шилд

Правила. Перший етап – мішок, вагою у 100 кілограмів, який треба пронести на відстань 20 метрів, якомога швидше повернутись. Другий етап – взяти коромисло, вагою 430 кілограмів і фінішувати на позначці 20 метрів.

Андрій Кошубський обійшов Івана Деркача, який зараз на 2 місці. Замикає трійку Богдан Копил.

Виконання вправи / Скриншот з відео



Турнірна таблиця / Скриншот з відео

Третя вправа – естафета оверхед

Правила. Послідовно підіймати над головою 6 снарядів. На це є 1 хвилина часу.

Перше місце – Богдан Копил. На другому – Андрій Кошубський, за ним – Андрій Деркач.



Вправа оверхед / Скриншот з відео



Турнірна таблиця / Скриншот з відео

Як закінчилися змагання – дивіться у програмі.