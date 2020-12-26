Богатирі. Стронгмен-шоу: Потужні змагання стронгменів під дощем на Закарпатті
У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 26 грудня – у Хусті відбулася довгоочікувана подія – змагання стронгменів у фіналі Вищої та Першої ліги.
Про те, як відбувалась запекла боротьба та через які випробування пройшли учасники – читайте на 24 каналі.
Цікаво Богатирі. Стронгмен-шоу: як відбувалось запекле змагання атлетів на Ford Trucks Championship
Перша вправа – трак пул
Переміг Іван Деркач із Мукачева. Він це зробив за майже 32 секунди. На другому місті – Андрій Кошубський.
Вправа трак пул / Скриншот з відео
Турнірна таблиця / Скриншот з відео
Друга вправа – естафета шилд
Андрій Кошубський обійшов Івана Деркача, який зараз на 2 місці. Замикає трійку Богдан Копил.
Виконання вправи / Скриншот з відео
Турнірна таблиця / Скриншот з відео
Третя вправа – естафета оверхед
Перше місце – Богдан Копил. На другому – Андрій Кошубський, за ним – Андрій Деркач.
Вправа оверхед / Скриншот з відео
Турнірна таблиця / Скриншот з відео
Як закінчилися змагання – дивіться у програмі.
Джерело: 24 канал
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