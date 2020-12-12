Богатыри. Стронгмен-шоу: как проходило ожесточенное соревнование атлетов на Ford Trucks Champion
В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу " за 12 декабря – в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся чемпионат Ford Trucks. Против грузовиков соревновались 18 сильных парней.
Через какие испытания прошли участники и как закончились соревнования – читайте на 24 канале.
Первое упражнение – трак-пул
На первом месте – Александр Лашин из Мариуполя. Он набирает 18 баллов. На втором – Павел Кордияка, а на третьем – Богдан Ксенчук.
Упражнение трак-пул / Скриншот из видео
Результаты первого упражнения / Скриншот из видео
Второе упражнение – арм-овер-арм
Уверенную победу в этом упражнении одержал Павел Кордияка с 34 баллами. На 2 балла меньше – у Александра Лашина. Владимир Климко занял 3 место.
Упражнение арм-овер-арм / Скриншот из видео
Результаты арм-овер-арм / Скриншот из видео
Третье упражнение – трак-пуш
Золото получает Павел Кордияка. Он имеет 52 балла. Серебро – у Владимира Климко. И на бронзовой ступеньке – Богдан Ксенчук.
Упражнение трак-пуш / Скриншот из видео
Результаты трак-пуш / Скриншот из видео
Как закончились соревнования – смотрите в программе.
Источник: 24 канал
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