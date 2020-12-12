В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу " за 12 декабря – в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся чемпионат Ford Trucks. Против грузовиков соревновались 18 сильных парней.

Через какие испытания прошли участники и как закончились соревнования – читайте на 24 канале.

Первое упражнение – трак-пул

Правила. Трак-пул – тяга грузовиков с весом 8,5 тонн в упряжках за собой. Нужно преодолеть 20 метров как можно быстрее.

На первом месте – Александр Лашин из Мариуполя. Он набирает 18 баллов. На втором – Павел Кордияка, а на третьем – Богдан Ксенчук.



Упражнение трак-пул / Скриншот из видео



Результаты первого упражнения / Скриншот из видео

Второе упражнение – арм-овер-арм

Правила. В упражнении арм-овер-арм участники должны сидя тащить 2 грузовика Ford весом 17 тонн на 15 метров. Есть всего 1 минута, чтобы преодолеть эту дистанцию как можно быстрее.

Уверенную победу в этом упражнении одержал Павел Кордияка с 34 баллами. На 2 балла меньше – у Александра Лашина. Владимир Климко занял 3 место.



Упражнение арм-овер-арм / Скриншот из видео



Результаты арм-овер-арм / Скриншот из видео

Третье упражнение – трак-пуш

Правила. По правилам трак-пуш, участники должны толкать грузовик с весом 8 тонн на расстояние – 8 метров.

Золото получает Павел Кордияка. Он имеет 52 балла. Серебро – у Владимира Климко. И на бронзовой ступеньке – Богдан Ксенчук.



Упражнение трак-пуш / Скриншот из видео



Результаты трак-пуш / Скриншот из видео

Как закончились соревнования – смотрите в программе.