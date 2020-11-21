У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 21 листопада – стронгмени продовжили сезон змагань у Києві. У Києві відбулися перші турніри чемпіонату України у ваговій категорії до 150 кілограмів. 12 супертяжів на чолі з чинним чемпіоном Павлом Кордіякою поборолися за нагороди.

Про те, як відбувалась запекла боротьба – читайте на 24 каналі.

Читайте та дивіться попередній випуск Богатирі. Стронгмен-шоу: Друга частина запальної боротьби атлетів у Києві

Перша вправа – "супер-йок"

Першою вправою на змаганнях став "супер-йок". Це перенесення коромисла на плечах на відстань 20 метрів. Для вагової категорії понад 110 кілограмів було 2 ваги:

300 кілограмів;

380 кілограмів.

Перемогу здобув Богдан Ксенчук.



Таблиця результатів / Скриншот з відео

Друга вправа – "лог-ліфт"

"Лог-ліфт", тобто підняття колоди з підлоги над головою на кількість разів, була другою вправою.



Вправа "лог-ліфт" / Скриншот з відео

Атлети змагались з 110 та 140 кілограмами. Переміг Павло Кордіяка. Також гарні результати показали Богдан Ксенчук та Денис Бережник.



Таблиця результатів / Скриншот з відео

Третя вправа – перенесення залізних валіз

Вправа, яка розділила змагання на 2 половини – це перенесення залізних валіз на відстань 40 метрів.



Перенесення залізних валіз / Скриншот з відео

Конкуренти змагались у ваговій категорії понад 110 кілограмів по 120 та 140 кілограмів в кожній руці. На першому місці – Павло Кордіяка. На другому – Богдан Ксенчук, бронза – в Олександра Кочергіна.



Таблиця результатів / Скриншот з відео

Четверта вправа – "дамбл"

Ще однією вправою для атлетів була "дамбл". Спортсмени підіймали важку гантелю однією рукою над головою на максимальну кількість разів. Для вагової категорії понад 110 кілограмів – 75 та 95 кілограмів. В результаті, Павло Кордіяка знову посів перше місце.



Таблиця результатів / Скриншот з відео

П'ята вправа – "таєр-фліп"

Останньою вправою була класична "таєр-фліп", тобто кантування покришки вагою 360 кілограмів. Спортсмени кантували її 7 разів.



Кантування покришки / Скриншот з відео

Другий рік поспіль чемпіоном України серед супертяжів став Павло Кордіяка. Він виграв 4 з 5 вправ. Олександр Кочергін відстояв свій статус віцечемпіона. Богдан Ксенчук – вперше у кар'єрі – на бронзовій позиції.

Про всі вправи та переможців – дивіться у відео.