Богатыри. Стронгмен-шоу: атлеты проходили сверхтяжелые соревнования за престижный титул страны

В Карпатах в живописном городе Славское состоялся турнир "Самый сильный человек Украины 2021 года". Это главное соревнование внутри стронгменовского сезона в Украине.

За титул мужественно боролись 8 украинских богатырей, которые целый сезон соревновались за право выступить в этом турнире. Против них были 6 тяжелых и изнурительных упражнений.

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Первое упражнение – богатырская эстафета

. Эстафета состоит из 2 этапов. Первый – пронести айсленд-кросс весом 140 килограммов на расстояние 20 метров. Затем как можно скорее вернуться на стартовую позицию, взять на плечи супер-йок весом 400 килограммов и также как можно быстрее преодолеть расстояние 20 метров. На все это у спортсменов есть 60 секунд.

Быстрее всего с задачей справился тяжелоатлет Александр Кочергин (Черновцы). Вторым был Денис Бережник (Хуст). Третью строчку получил Богдан Ксенчук (Кривой Рог).



Спортсмены несли супер-йок весом 400 килограммов на расстояние 20 метров / Скриншот из видео программы



Результаты первого соревнования / Скриншот из видео программы

Второе упражнение – эстафета овер-хед

Эстафета, в которой нужно поднять сразу 6 снарядов: гантель – 85 килограммов, штангу аксель – 120 килограммов, бревно – 140 килограммов, гантель – 95 килограммов, штангу аксель – 140 килограммов, бревно – 150 килограммов. Временной лимит – 60 секунд.

По результатам второго соревнования, тройка лидеров осталась неизменной. Таблицу продолжили возглавлять: Александр Кочергин (Черновцы), Денис Бережник (Хуст) и Богдан Ксенчук (Кривой Рог).



Атлеты должны были как можно быстрее выполнить условия задания / Скриншот из видео программы



Результаты второго соревнования / Скриншот из видео программы

Третье упражнение – геркулес-холм

Стронгмены должны как можно дольше удержать платформу с машиной. На руки атлета будет приходиться около 350 килограммов.

В результате третьего соревнования тройка лидеров осталась на своих позициях в турнирной таблице.

Обратите внимание! Во время проведения третьего упражнения обладатель титула "Самый сильный человек Украины 2020 года" Павел Кордияка отказался от соревнования в турнире по состоянию здоровья. Поэтому продолжили участие 7 атлетов.



Стронгмены должны были как можно дольше держать авто / Скриншот из видео программы



Результаты третьего соревнования / Скриншот из видео программы

Четвертое упражнение – эстафета таер-флип + утка

Эстафета состоит из 2 этапов. Первый – это кантование покрышки весом 320 килограммов 6 раз. Затем пронести гирю "утку" весом 200 килограммов на расстояние 20 метров. У атлетов есть лимит времени – 60 секунд.

После 4 упражнения на первом и втором месте остались Александр Кечергин (Черновцы) и Денис Бережник (Хуст). К ним в тройке лидеров присоединился Андрей Ананиев (Красноград).



Участники кантовали покрышку весом 320 килограммов / Скриншот из видео программы



Результаты четвертого соревнования / Скриншот из видео программы

Пятое упражнение – шары атласа

Четыре пули весом 120, 140, 160 и 180 килограммов спортсмены должны поднять на разные по высоте платформы. Сложность испытания заключается в том, что шары нужно поднимать голыми руками, без клея. Лимит времени – снова 60 секунд.

По итогам предпоследнего конкурса, двойка лидеров осталась неизменной. Однако на 3 место ворвался Роман Греков (Киев).



Спортсмены должны поднять шары на разные по высоте платформы / Скриншот из видео программы



Результаты пятого соревнования / Скриншот из видео программы

Шестое упражнение – вейт-фор-хай

Атлеты должны перебросить 5 мешков весом 25 килограммов через планку, которая расположена на высоте 4 метров.

По результатам последнего упражнения, победу в конкурсе закрепляет за собой Александр Кочергин (Черновцы). "Серебро" остается у Дениса Бережника (Хуст). А бронзу приобретает Роман Греков (Киев). К слову, он быстрее всего справился с финальным заданием.



Атлеты перебрасывали мешки через планку / Скриншот из видео программы



Результаты шестого соревнования / Скриншот из видео программы

Итак, титул "Самый сильный человек Украины 2021 года" в супертяжелых соревнованиях получил ветеран АТО, мужественный защитник Украины – Александр Кочергин из Черновцов.