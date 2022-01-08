За титул мужественно боролись 8 украинских богатырей, которые целый сезон соревновались за право выступить в этом турнире. Против них были 6 тяжелых и изнурительных упражнений.
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Первое упражнение – богатырская эстафета
Быстрее всего с задачей справился тяжелоатлет Александр Кочергин (Черновцы). Вторым был Денис Бережник (Хуст). Третью строчку получил Богдан Ксенчук (Кривой Рог).
Спортсмены несли супер-йок весом 400 килограммов на расстояние 20 метров / Скриншот из видео программы
Результаты первого соревнования / Скриншот из видео программы
Второе упражнение – эстафета овер-хед
По результатам второго соревнования, тройка лидеров осталась неизменной. Таблицу продолжили возглавлять: Александр Кочергин (Черновцы), Денис Бережник (Хуст) и Богдан Ксенчук (Кривой Рог).
Атлеты должны были как можно быстрее выполнить условия задания / Скриншот из видео программы
Результаты второго соревнования / Скриншот из видео программы
Третье упражнение – геркулес-холм
В результате третьего соревнования тройка лидеров осталась на своих позициях в турнирной таблице.
Обратите внимание! Во время проведения третьего упражнения обладатель титула "Самый сильный человек Украины 2020 года" Павел Кордияка отказался от соревнования в турнире по состоянию здоровья. Поэтому продолжили участие 7 атлетов.
Стронгмены должны были как можно дольше держать авто / Скриншот из видео программы
Результаты третьего соревнования / Скриншот из видео программы
Четвертое упражнение – эстафета таер-флип + утка
После 4 упражнения на первом и втором месте остались Александр Кечергин (Черновцы) и Денис Бережник (Хуст). К ним в тройке лидеров присоединился Андрей Ананиев (Красноград).
Участники кантовали покрышку весом 320 килограммов / Скриншот из видео программы
Результаты четвертого соревнования / Скриншот из видео программы
Пятое упражнение – шары атласа
По итогам предпоследнего конкурса, двойка лидеров осталась неизменной. Однако на 3 место ворвался Роман Греков (Киев).
Спортсмены должны поднять шары на разные по высоте платформы / Скриншот из видео программы
Результаты пятого соревнования / Скриншот из видео программы
Шестое упражнение – вейт-фор-хай
По результатам последнего упражнения, победу в конкурсе закрепляет за собой Александр Кочергин (Черновцы). "Серебро" остается у Дениса Бережника (Хуст). А бронзу приобретает Роман Греков (Киев). К слову, он быстрее всего справился с финальным заданием.
Атлеты перебрасывали мешки через планку / Скриншот из видео программы
Результаты шестого соревнования / Скриншот из видео программы
Итак, титул "Самый сильный человек Украины 2021 года" в супертяжелых соревнованиях получил ветеран АТО, мужественный защитник Украины – Александр Кочергин из Черновцов.