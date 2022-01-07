Давид Шемей победил в классификации, уверенно заняв первую позицию. Украинцы Евгений Настенко и Алексей Бирюков на втором и третьем местах.

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Первое упражнение – арм-овер-арм

Алексей Бирюков выиграл первое упражнение. Давид Шамей – второй. Павел Гайша – на третьей позиции.

Тяга автомобіля
Перетаскивание автомобиля / Скриншот из видео программы

Результати

Результаты первого упражнения / Скриншот из видео программы

Второе упражнение – эстафета лог-лифт

Шемей набрал максимум и он – на первой позиции. На вторую позицию взошел Павел Гайша с 17 баллами. Третий – Юрий Огоновский.

Друга вправа

Эстафета лог-лифтов / Скриншот из видео программы

Друга вправа

Результаты второго упражнения / Скриншот из видео программы

Третье упражнение – вейт-фор-хай

Победа в вейт-фор-хай помогла Гжегожу Ланевскому перейти на 3 место, которое он разделил с Бирюковым. Шамей опустился на вторую позицию.

Третя вправа

Вес на высоту / Скриншот из видео программы

Результати третьої вправи

Результаты третьего упражнения / Скриншот из видео программы

Четвертое упражнение – мэн-худ-стоун

Павел Гайша в результате всех упражнений одержал победу. Бирюков путем меньшего веса по последнему показателю получил бронзу.

Четверта вправа

Завершающее упражнение / Скриншот из видео программы

Результати

Результаты завершающего упражнения / Скриншот из видео программы

Ланевский, с досадой для него, занял лишь четвертую строчку – менее чем за шаг до подиума.