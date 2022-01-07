Давид Шемей победил в классификации, уверенно заняв первую позицию. Украинцы Евгений Настенко и Алексей Бирюков на втором и третьем местах.
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Первое упражнение – арм-овер-арм
Алексей Бирюков выиграл первое упражнение. Давид Шамей – второй. Павел Гайша – на третьей позиции.
Перетаскивание автомобиля / Скриншот из видео программы
Результаты первого упражнения / Скриншот из видео программы
Второе упражнение – эстафета лог-лифт
Шемей набрал максимум и он – на первой позиции. На вторую позицию взошел Павел Гайша с 17 баллами. Третий – Юрий Огоновский.
Эстафета лог-лифтов / Скриншот из видео программы
Результаты второго упражнения / Скриншот из видео программы
Третье упражнение – вейт-фор-хай
Победа в вейт-фор-хай помогла Гжегожу Ланевскому перейти на 3 место, которое он разделил с Бирюковым. Шамей опустился на вторую позицию.
Вес на высоту / Скриншот из видео программы
Результаты третьего упражнения / Скриншот из видео программы
Четвертое упражнение – мэн-худ-стоун
Павел Гайша в результате всех упражнений одержал победу. Бирюков путем меньшего веса по последнему показателю получил бронзу.
Завершающее упражнение / Скриншот из видео программы
Результаты завершающего упражнения / Скриншот из видео программы
Ланевский, с досадой для него, занял лишь четвертую строчку – менее чем за шаг до подиума.