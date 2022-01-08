За титул мужньо боролися 8 українських богатирів, які цілий сезон змагались за право виступити у цьому турнірі. Проти них були 6 важких та виснажливих вправ.

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Перша вправа – богатирська естафета

Правила. Естафета складається з 2 етапів. Перший – пронести айсленд-крос вагою 140 кілограмів на відстань 20 метрів. Потім якомога швидше повернутись на стартову позицію, взяти на плечі супер-йок вагою 400 кілограмів і також якнайшвидше здолати відстань 20 метрів. На все це у спортсменів є 60 секунд.

Найшвидше із завданням впорався важкоатлет Олександр Кочергін (Чернівці). Другим був Денис Бережник (Хуст). Третю сходинку здобув Богдан Ксенчук (Кривий Ріг).



Спортсмени несли супер-йок вагою 400 кілограмів на відстань 20 метрів / Скриншот з відео програми



Результати першого змагання / Скриншот з відео програми

Друга вправа – естафета овер-хед

Правила. Естафета, у якій потрібно підняти одразу 6 снарядів: гантелю – 85 кілограмів, штангу аксель – 120 кілограмів, колоду – 140 кілограмів, гантелю – 95 кілограмів, штангу аксель – 140 кілограмів, колоду –150 кілограмів. Часовий ліміт – 60 секунд.

За результатами другого змагання, трійка лідерів залишилась незмінною. Таблицю продовжили очолювати: Олександр Кочергін (Чернівці), Денис Бережник (Хуст) та Богдан Ксенчук (Кривий Ріг).



Атлети мали якнайшвидше виконати умови завдання / Скриншот з відео програми



Результати другого змагання / Скриншот з відео програми

Третя вправа – геркулес-холм

Правила. Стронгмени мають якомога довше утримати платформу з автівкою. На руки атлета припадатиме близько 350 кілограмів.

У результаті третього змагання трійка лідерів залишилась на своїх позиціях у турнірній таблиці.

Зверніть увагу! Під час проведення третьої вправи володар титулу "Найсильніша людина України 2020 року" Павло Кордіяка відмовився від змагання у турнірі через стан здоров'я. Тож участь продовжили 7 атлетів.



Стронгмени мали якнайдовше тримати авто / Скриншот з відео програми



Результати третього змагання / Скриншот з відео програми

Четверта вправа – естафета таєр-фліп + качка

Правила. Естафета складається з 2 етапів. Перший – це кантування покришки вагою 320 кілограмів 6 разів. Потім пронести гирю "качку" вагою 200 кілограмів на відстань 20 метрів. У атлетів є ліміт часу – 60 секунд.

Після 4 вправи на першому та другому місці залишились Олександр Кечергін (Чернівці) та Денис Бережник (Хуст). До них у трійку лідерів приєднався Андрій Ананієв (Красноград).



Учасники кантували покришку вагою 320 кілограмів / Скриншот з відео програми



Результати четвертого змагання / Скриншот з відео програми

П’ята вправа – кулі атласа

Правила. Чотири кулі вагою 120, 140, 160 та 180 кілограмів спортсмени мають підняти на різні за висотою платформи. Складність випробування полягає в тому, що кулі потрібно підіймати голими руками, без клею. Ліміт часу – знову 60 секунд.

За підсумками передостаннього конкурсу, двійка лідерів залишилась незмінною. Однак на 3 місце увірвався Роман Греков (Київ).



Спортсмени мають підняти кулі на різні за висотою платформи / Скриншот з відео програми



Результати п'ятого змагання / Скриншот з відео програми

Шоста вправа – вейт-фор-хай

Правила. Атлети мають перекинути 5 мішків вагою 25 кілограмів через планку, яка розташована на висоті 4 метрів.

За результатами останньої вправи, перемогу у конкурсі закріплює за собою Олександр Кочергін (Чернівці). "Срібло" залишається у Дениса Бережника (Хуст). А бронзу здобуває Роман Греков (Київ). До слова, він найшвидше впорався з фінальним завданням.



Атлети перекидали мішки через планку / Скриншот з відео програми



Результати шостого змагання / Скриншот з відео програми

Отож, титул "Найсильніша людина України 2021 року" у надважких змаганнях здобув ветеран АТО, мужній захисник України – Олександр Кочергін з Чернівців.