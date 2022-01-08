За титул мужньо боролися 8 українських богатирів, які цілий сезон змагались за право виступити у цьому турнірі. Проти них були 6 важких та виснажливих вправ.
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Перша вправа – богатирська естафета
Найшвидше із завданням впорався важкоатлет Олександр Кочергін (Чернівці). Другим був Денис Бережник (Хуст). Третю сходинку здобув Богдан Ксенчук (Кривий Ріг).
Спортсмени несли супер-йок вагою 400 кілограмів на відстань 20 метрів / Скриншот з відео програми
Результати першого змагання / Скриншот з відео програми
Друга вправа – естафета овер-хед
За результатами другого змагання, трійка лідерів залишилась незмінною. Таблицю продовжили очолювати: Олександр Кочергін (Чернівці), Денис Бережник (Хуст) та Богдан Ксенчук (Кривий Ріг).
Атлети мали якнайшвидше виконати умови завдання / Скриншот з відео програми
Результати другого змагання / Скриншот з відео програми
Третя вправа – геркулес-холм
У результаті третього змагання трійка лідерів залишилась на своїх позиціях у турнірній таблиці.
Зверніть увагу! Під час проведення третьої вправи володар титулу "Найсильніша людина України 2020 року" Павло Кордіяка відмовився від змагання у турнірі через стан здоров'я. Тож участь продовжили 7 атлетів.
Стронгмени мали якнайдовше тримати авто / Скриншот з відео програми
Результати третього змагання / Скриншот з відео програми
Четверта вправа – естафета таєр-фліп + качка
Після 4 вправи на першому та другому місці залишились Олександр Кечергін (Чернівці) та Денис Бережник (Хуст). До них у трійку лідерів приєднався Андрій Ананієв (Красноград).
Учасники кантували покришку вагою 320 кілограмів / Скриншот з відео програми
Результати четвертого змагання / Скриншот з відео програми
П’ята вправа – кулі атласа
За підсумками передостаннього конкурсу, двійка лідерів залишилась незмінною. Однак на 3 місце увірвався Роман Греков (Київ).
Спортсмени мають підняти кулі на різні за висотою платформи / Скриншот з відео програми
Результати п'ятого змагання / Скриншот з відео програми
Шоста вправа – вейт-фор-хай
За результатами останньої вправи, перемогу у конкурсі закріплює за собою Олександр Кочергін (Чернівці). "Срібло" залишається у Дениса Бережника (Хуст). А бронзу здобуває Роман Греков (Київ). До слова, він найшвидше впорався з фінальним завданням.
Атлети перекидали мішки через планку / Скриншот з відео програми
Результати шостого змагання / Скриншот з відео програми
Отож, титул "Найсильніша людина України 2021 року" у надважких змаганнях здобув ветеран АТО, мужній захисник України – Олександр Кочергін з Чернівців.