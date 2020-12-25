У п'ятницю, 25 грудня, IMS-НУХТ зіграв другий поєдинок з Коброю-НПУ у фіналі Кубка України серед жіночих команд. Бойова нічия дозволила команді Ратича здобути перемогу та стати володаркою трофею.

IMS-НУХТ – Кобра-НПУ 3:3

Голи: Воловенко, 6, Павленко, 17, Кліпаченко, 32 – Дятел, 18, Дудка, 20 (п), Скибіна, 29

Перед вирішальним поєдинком Кобра-НПУ створила комфортну перевагу у рахунку – 4:2. Голами за них відзначились Дятел, Васковець та Дудка. Ще одного разу допомогли суперниці, автогол у пасиві Дехтяр. За київських конкуренток забивали Кліпаченко та Каверзіна. Тож на вболівальників українського жіночого футзалу чекало справжнє київське дербі у фіналі Кубка України, пише 24 канал.

До теми IMS-НУХТ – Кобра-НПУ: онлайн-трансляція вогняного фінального дербі Кубка України

Камбек гостей

Вже зі старту поєдинку обидві команди пішли в атаку. Гості були ближчими до того, щоб відкрити рахунок у зустрічі та ще збільшити перевагу над суперником. Футзалістки IMS-НУХТ пристрілювались з дальньої відстані. перша гострота біля воріт гостей була після удару Дубицької. Гравчиня збірної України ефектно обіграла опікунку. Але її потужний удар відбила голкіперка.

100-відсоткову нагоду змарнували господарки. Кирильчук виконала гостру передачу на Шевченка – Славич у бездоганному стрибку впоралась з ударом.

Вже на 6-й хвилині рахунок зустрічі було відкрито. Кирильчук заробила перспективний штрафний, який взялась виконувати капітанка IMS-НУХТ Воловенко та не прогадала. М'яч після її потужного удару полетів прямо у кут воріт – 1:0.

Господарки відчули кураж та побігли в атаку. Дубицька продемонструвала, що може не лише грати надійно у захисті, а й у атаці. Вона накрутила двох суперниць, але знову на заваді стала впевнена гра голкіперки.

Підопічні Ратича у середині першого тайму почали використовувати високий пресинг, що змушував суперниць робити дитячі помилки. Дятел змарнувала момент після передачі з глибини від Прокопенко – м'яч розминувся зі стійкою.

Наприкінці першої 20-хвилинки Крамна у падінні таки віддала передачу на неприкриту Павленко. Олені нічого не заваджало записати прізвище у протокол. Рахунок 2:0.

Ще до перерви гості скоротили рахунок. Дятел потужно пробила з далекої дистанції – голкіперка Терех зіграла не надто надійно, 2:1. Знову Дятел продемонструвала дива техніки, перекинувши м'яч через суперницю та пробила в один дотик – сейв воротарки.

На останніх хвилинах першого тайму Кобра-НПУ заробила пенальті. Дудка підійшла до позначки та потужно пробила. Здавалось, що її постріл порве сітку воріт – 2:2.

Рівна гра

Вже на старті тайму гості могли вийти вперед, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Чудову нагоду змарнувала Кліпаченко, але гравчині Кобри-НПУ всіма силами винесли м'яч з лінії воріт.

На 29-й хвилині рахунок зустрічі став 2:3 на користь Кобри-НПУ. Прокопенко віддала зрячу передачу на Скибіну. Ексгравчиня IMS-НУХТ легко переграла Терех.

В останні 9 хвилин господарки пішли у ва-банк – п'ятий польовий гравець. Цим відразу могли скористатись суперниці, але удар Дятел пролетів вище воріт. Така гра дала результат Кліпаченко змістилась в центр штрафного та потужно пробила – голкіперка була безсила перед такою гарматою, 3:3.

Обидві команди могли, як пропустити, так і забити. Але жодній з гравчинь не вдалось записати своє прізвище на табло. Кобра-НПУ – володар Кубка України-2019/20.

IMS-НУХТ – Кобра-НПУ повний матч