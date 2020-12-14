В воскресенье, 13 декабря, Милан на своем поле принимал Парму в рамках 11-го тура Серии А. Команды расписали боевую ничью.

При счете 0:1 Милан сумел отыграться, но в игру вступил арбитр встречи, отменив гол. На 23-й минуте хозяева смогли реализовать свое тотальное преимущество, пишет 24 канал.

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Отмененный гол

Тео стремительно прорвался в штрафную гостей и отдал пас на Диаса, а тот элегантно пяткой перевел дальше мяч на дальнюю стойку, где уже караулил Кастильехо. Но лайнсмен углядел офсайд. Игрок Милана лишь на считанные сантиметры был ближе к воротам Пармы, чем ее футболисты.

После перерыва гости неожиданно удвоили счет благодаря удару Куртича – 0:2. Далее был камбэк от хозяев. Сперва Тео сыграл лучше всех в штрафной соперника после подачи с углового, сократив счет до 1:2. На последней минуте основного времени Тео оформил дубль. Мяч после его бильярдного удара угодил прямо в угол ворот – 2:2. Этот мяч поставил точку во встрече.

После боевой ничьей Милан возглавляет турнирную таблицу – 27 очков. На три пункта они опережают Интер. А вот их соперник в этом поединке Парма располагается на 14 строчке, в их активе 11 очков. Такое же количество у Беневенто и Сампдории.

Милан – Парма видеообзор (момент отмененного гола с 1:10)