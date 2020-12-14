У неділю, 13 грудня, Мілан на власному полі приймав Парму у рамках 11-го туру Серії А. Команди розписали бойову нічию.

За рахунку 0:1 Мілан зумів відігратись, але у гру вступив арбітр зустрічі, скасувавши гол. На 23-й хвилині господарі змогли реалізувати свою тотальну перевагу, пише 24 канал.

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Скасований гол

Тео стрімко прорвався у штрафний майданчик гостей та віддав пас на Діаса, а той елегантно п'яткою перевів далі м'яч на дальню стійку, де вже чатував Кастільєхо. Але лайнсмен угледів офсайд. Гравець Мілана лише на лічені сантиметри був ближчим до воріт Парми, ніж її футболісти.

По перерві гості несподівано подвоїли рахунок завдяки удару Куртича – 0:2. Далі був камбек від господарів. Спершу Тео зіграв найкраще у штрафному суперника після подачі з кутового, скоротивши рахунок до 1:2. На останній хвилині основного часу Тео оформив дубль. М'яч після його більярдного удару влучив прямо у кут воріт – 2:2. Цей м'яч поставив крапку у зустрічі.

Після бойової нічиєю Мілан очолює турнірну таблицю – 27 очок. На три пункти вони випереджають Інтер. А от їх суперник у цьому поєдинку Парма розташовується на 14 сходинці, у їх активі 11 очок. Така ж кількість у Беневенто та Сампдорії.

Мілан – Парма відеоогляд (момент скасованого голу з 1:10)