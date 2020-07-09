Американський напівсередньоваговик UFC Майк Перрі (13-6) знову взявся за старе і став учасником чергового скандалу.

Як повідомляє MMA Fighting, 28-річний американець в Техасі посварився з літнім чоловіком. Невідома жінка намагалася вивести його з ресторану, але Перрі з одного удару відправив свого опонента на землю.

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В інтернет з'явилося відео, на якому чутно, як Перрі крикнув: "Я поб'ю твою стару дупу", перш ніж нанести удар, який збив опонента з ніг. Після цього в справу втрутилася охорона.

Відео бійки

Сам боєць уже прокоментував ситуацію в Twitter, написавши: "Без коментарів".

За даними поліції, в передбачуваному нападі було троє постраждалих. Перрі був допитаний на місці події, але не заарештований. Спортсмен повинен буде з'явитися в суд і може бути оштрафований на 500 доларів.

Потерпілий був доставлений в лікарню. Свідки вказали, що боєць пив мохіто і вдарив чоловіка після того, як його попросили покинути заклад.

Що відомо про Майка Перрі

У минулому Перрі визнавали винним в озброєному пограбуванні, він провів у в'язниці Флориди шість місяців.

У 2016 році Перрі підписав контракт з UFC. У серпні цього ж року дебютував на UFC 202 проти Лім Хен Гю здобувши перемогу технічним нокаутом.

27 червня 2020 року Перрі перервав свою серію з поразок в UFC, перемігши в турнірі UFC Vegas 4 Міккі Галла одноголосним суддівський рішенням за підсумками трьох раундів. Для Перрі ця перемога була примітна тим, що при підготовці до бою він самостійно організовував табір, а під час бою в його кутку був відсутній тренер, а була тільки дівчина бійця, яка виконувала роль секунданта.