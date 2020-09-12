Боец UFC пришел на взвешивание с живым тарантулом: видео
Американский боец смешанного стиля Джалин Тернер принес на церемонию взвешивания перед шоу UFC Fight Night 177 настоящего тарантула.
Тернер в детстве боялась пауков и в попытке бороться со своим страхом начал держать тарантулов в качестве домашних животных, сообщает Sport24.
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Теперь в коллекции Джалина насчитывается более 200 пауков. Кроме того, он взял кличку "Тарантул".
Следующий бой Тернера
Джалин Тернер выступит в Лас-Вегасе в предыдущем карде в бою против Брока Уивера.
Уивер сначала должен был драться на UFC Fight Night 177 против гуамца Фрэнка Камачо, но у того обнаружили коронавирус. Что касается Тернера, то в минувшую субботу его ждал бой с Тиаго Мойзеса, но он также был отменен из-за позитивного теста на COVID-19 у соперника.
UFC Fight Night 177 пройдет в ночь с 12 на 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).