Боєць UFC прийшов на зважування з живим тарантулом: відео
Американський боєць змішаного стилю Джалін Тернер приніс на церемонію зважування перед шоу UFC Fight Night 177 справжнього тарантула.
Тернер в дитинстві боялася павуків і в спробі боротися зі своїм страхом почав тримати тарантулів в якості домашніх тварин, повідомляє Sport24.
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Тепер в колекції Джаліна налічується більше 200 павуків. Крім того, він взяв кличку "Тарантул".
Наступний бій Тернера
Джалін Тернер виступить у Лас-Вегасі в попередньому карді в бою проти Брока Уївера.
Уівер спочатку повинен був битися на UFC Fight Night 177 проти гуамця Френка Камачо, але у того виявили коронавірус. Що стосується Тернера, то минулої суботи на нього чекав бій з Тіаго Мойзеса, але він також був скасований через позитивий тест на COVID-19 у суперника.
UFC Fight Night 177 пройде в ніч з 12 на 13 вересня в Лас-Вегасі (штат Невада, США).