Американський боєць змішаного стилю Джалін Тернер приніс на церемонію зважування перед шоу UFC Fight Night 177 справжнього тарантула.

Тернер в дитинстві боялася павуків і в спробі боротися зі своїм страхом почав тримати тарантулів в якості домашніх тварин, повідомляє Sport24.

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Тепер в колекції Джаліна налічується більше 200 павуків. Крім того, він взяв кличку "Тарантул".

Jalin Turner was scared of spiders as a child. In a bid to combat this he started keeping tarantulas as pets.



He now has over 200 of them and he bought one of them to the weigh-ins #UFCVegas10 | Saturday | BT Sport 1 HD pic.twitter.com/cDHsPEBHeC — UFC on BT Sport (@btsportufc) September 11, 2020

Наступний бій Тернера

Джалін Тернер виступить у Лас-Вегасі в попередньому карді в бою проти Брока Уївера.

Уівер спочатку повинен був битися на UFC Fight Night 177 проти гуамця Френка Камачо, але у того виявили коронавірус. Що стосується Тернера, то минулої суботи на нього чекав бій з Тіаго Мойзеса, але він також був скасований через позитивий тест на COVID-19 у суперника.

UFC Fight Night 177 пройде в ніч з 12 на 13 вересня в Лас-Вегасі (штат Невада, США).