Бой длился 17 секунд

Поединок начался с ударов американца Вайдмана, однако Холл смог держать безопасную дистанцию.

Смотрите также Роуз Намаюнас брутальным киком в голову нокаутировала Чжан: видео

Вайдман решил пустить в ход ноги и выполнил первую попытку лоу-кика. К сожалению для Криса, попытка стала роковой. После удара показалось, что американец неудачно приземлился на ногу и сломал ее.

Но в повторе заметно, что Вайдман получил травму во время удара. Американский боец попал Холлу самым слабым участком ноги в наиболее крепкую.

Юраи Холл был шокирован из-за травмы соперника. Он присел возле клетки и почти не обращал внимания на тренера.

В итоге бой остановили через 17 секунд после начала. Вайдману оперативно начали оказывать медицинскую помощь и вынесли на носилках по октагону.