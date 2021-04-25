Бой длился 17 секунд
Поединок начался с ударов американца Вайдмана, однако Холл смог держать безопасную дистанцию.
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Вайдман решил пустить в ход ноги и выполнил первую попытку лоу-кика. К сожалению для Криса, попытка стала роковой. После удара показалось, что американец неудачно приземлился на ногу и сломал ее.
Но в повторе заметно, что Вайдман получил травму во время удара. Американский боец попал Холлу самым слабым участком ноги в наиболее крепкую.
Юраи Холл был шокирован из-за травмы соперника. Он присел возле клетки и почти не обращал внимания на тренера.
В итоге бой остановили через 17 секунд после начала. Вайдману оперативно начали оказывать медицинскую помощь и вынесли на носилках по октагону.
- В истории UFC бойцы не так часто получали перелом ноги. Дважды жуткие травмы происходили во время поединков Вайдмана.
- Одна из таких, произошла во время поединка против Андерсона Силвы. Во втором поединке между бойцами Силва потерпел открытый перелом ноги во втором раунде поединка.