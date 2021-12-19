Бой завершился в первом раунде

Поединок экс-претендента на титул чемпиона мира Льюиса против 32-летнего Докоса ожидаемо длился всего один раунд.

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Андердог старался избегать тяжелых ударов Льюиса. Но Крис не выдержал атак опытного оппонента с обеих рук. Нарвавшись на размен, Докос упал в нокаут после серии тяжелых ударов по голове.

От роковых последствий американца спас арбитр в октагоне, который помешал 36-летнему Льюису расколоть голову соперника.

Видео нокаута в бою Льюис-Докос

Вниманию. Американец Деррик Льюис одержал пятую победу в последних шести поединках в UFC. Зато для Докоса это первое поражение в промоушене Дейны Уайта.