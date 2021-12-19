Бій завершився у першому раунді
Поєдинок експретендента на титул чемпіона світу Льюїса проти 32-річного Докоса очікувано тривав всього один раунд.
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Андердог протистояння намагався уникати важких ударів Льюїса. Але Кріс не витримав атак досвідченого опонента з обох рук. Нарвавшись на розмін, Докос впав у нокаут після серії важких ударів по голові.
Від фатальних наслідків американця врятував арбітр в октагоні, який завадив 36-річному Льюїсу розколоти голову суперника.
Відео нокауту в бою Льюїс – Докос