Бій завершився у першому раунді

Поєдинок експретендента на титул чемпіона світу Льюїса проти 32-річного Докоса очікувано тривав всього один раунд.

Дивіться також Блогер Джейк Пол важкою "плюхою" нокаутував ексчемпіона світу Вудлі: відео удару

Андердог протистояння намагався уникати важких ударів Льюїса. Але Кріс не витримав атак досвідченого опонента з обох рук. Нарвавшись на розмін, Докос впав у нокаут після серії важких ударів по голові.

Від фатальних наслідків американця врятував арбітр в октагоні, який завадив 36-річному Льюїсу розколоти голову суперника.

Відео нокауту в бою Льюїс – Докос

До уваги. Американець Деррик Льюїс здобув п'яту перемогу в останніх шести поєдинках в UFC. Натомість для Докоса це перша поразка у промоушені Дейни Уайта.