Сочный нокаут

Первый бой Пола и Вудли состоялся летом 2021 года. Несмотря на то, что Вудли ошеломил Джейка тяжелым ударом, судьи раздельным решением отдали победу блогеру.

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Реванш между Полом и Вудли состоялся 19-го декабря в Тампе (штат Флорида, США). Бойцы встретились на стадионе Amalie Arena.

Поединок длился шесть раундов. На этот раз Пол одержал досрочную победу, ведь нокаутировал Вудли. Джейк нанес мощный правый боковой и уложил Тайрона спать.

Для Вудли это второе поражение на профессиональном ринге в двух поединках. В смешанных единоборствах он провел 26 боев: 19 побед и 7 поражений.

Видео нокаута в бою Пол – Вудли

Поединок Пола и Вудли показывал Showtime. Стоимость одного PPV составила 60 долларов.

Статистика Джейка Пола. На профи-ринге Джейк Пол одержал 5-ю победу подряд. В активе блогера 4 досрочные победы.