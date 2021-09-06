Волевая победа

В противостоянии встретились Дилан Кинг и Кэмерон Смотерман. Уже после стартовых секунд мог быть определен победитель боя.

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В начале раунда Кинг сильным ударом с левой отправил Смотермана в нокдаун. На этом Дилан не остановился, а продолжил атаковать беззащитного соперника. Однако Смотерман выдержал серию мощных ударов Кинга и даже сумел продолжить драку.

Кэмерон не сдался и в конце раунда нанес точный удар в голову соперника. Этот пропущенный удар был роковым для Кинга. Смотерман бросился добивать соперника и положил его на канвас.

Видеообзор поединка