Вольова перемога

У протистоянні зустрілись Ділан Кінг та Кемерон Смотерман. Вже після стартових секунд міг бути визначений переможець бою.

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На початку раунду Кінг сильним ударом з лівої відправив Смотермана у нокдаун. На цьому Ділан не зупинився, а продовжив атакувати беззахисного суперника. Однак Смотерман витримав серію потужних ударів Кінга та навіть зумів продовжити бійку.

Кемерон не здався та наприкінці раунду завдав влучного удару у голову суперника. Цей пропущений удар був фатальним для Кінга. Смотерман кинувся добивати суперника та поклав його на канвас.

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