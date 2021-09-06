Вольова перемога
У протистоянні зустрілись Ділан Кінг та Кемерон Смотерман. Вже після стартових секунд міг бути визначений переможець бою.
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На початку раунду Кінг сильним ударом з лівої відправив Смотермана у нокдаун. На цьому Ділан не зупинився, а продовжив атакувати беззахисного суперника. Однак Смотерман витримав серію потужних ударів Кінга та навіть зумів продовжити бійку.
Кемерон не здався та наприкінці раунду завдав влучного удару у голову суперника. Цей пропущений удар був фатальним для Кінга. Смотерман кинувся добивати суперника та поклав його на канвас.
Відеоогляд поєдинку
- Кемерон побув у нокдауні, але зумів стати переможцем у цьому спекотному протистоянні. Це його вже третя перемога при двох поразках у кар'єрі. Він завдав Кінгу другого фіаско у кар'єрі.