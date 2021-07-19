В автокатастрофе погиб чемпион мира по смешанным единоборствам Мурод Хантураев

Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурод Хантураев скончался в ДТП. Боец разбился на собственном BMW под Ташкентом (Узбекистан).

Боец на высокой скорости вылетел с трассы

Трагедия произошла в Ташкентской области по дороге в зону отдыха "Чарвак".

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По одной из версий, спортсмен был за рулем и не справился с управлением на своем личном BMW X5. Автомобиль на высокой скорости вылетел с трассы.



Автомобиль, в котором был Хантураев / Фото УВД Ташкентской области

По другим данным, боец находился на пассажирском сиденье. В результате аварии Хантураев скончался на месте.

Что известно о Хантураеве