В автокатастрофе погиб чемпион мира по смешанным единоборствам Мурод Хантураев

19 июля 2021 , 12:52
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Источник:

телеграм-канал BB_Tulyaganov

Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурод Хантураев скончался в ДТП. Боец разбился на собственном BMW под Ташкентом (Узбекистан).

Боец на высокой скорости вылетел с трассы

Трагедия произошла в Ташкентской области по дороге в зону отдыха "Чарвак".

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По одной из версий, спортсмен был за рулем и не справился с управлением на своем личном BMW X5. Автомобиль на высокой скорости вылетел с трассы.


Автомобиль, в котором был Хантураев / Фото УВД Ташкентской области

По другим данным, боец находился на пассажирском сиденье. В результате аварии Хантураев скончался на месте.

Что известно о Хантураеве

  • 4 июля ему исполнилось 34 года. Он был вице-президентом MMA Узбекистана.
  • В конце 2018 года на Хантураева напали, после чего он решил уйти из боев. Семерых нападавших суд лишил свободы.
  • В сентябре 2019 года Мурод вернулся в спорт в рамках Открытого чемпионата Азии. Всего за 25 секунд он нокаутировал российского спортсмена Евгения Мякинкина.
Автор: Михайло Гема