Боец на высокой скорости вылетел с трассы
Трагедия произошла в Ташкентской области по дороге в зону отдыха "Чарвак".
К слову Трагически погиб хоккеист Матис Кивлениекс: в него попал салют
По одной из версий, спортсмен был за рулем и не справился с управлением на своем личном BMW X5. Автомобиль на высокой скорости вылетел с трассы.
Автомобиль, в котором был Хантураев / Фото УВД Ташкентской области
По другим данным, боец находился на пассажирском сиденье. В результате аварии Хантураев скончался на месте.
Что известно о Хантураеве
- 4 июля ему исполнилось 34 года. Он был вице-президентом MMA Узбекистана.
- В конце 2018 года на Хантураева напали, после чего он решил уйти из боев. Семерых нападавших суд лишил свободы.
- В сентябре 2019 года Мурод вернулся в спорт в рамках Открытого чемпионата Азии. Всего за 25 секунд он нокаутировал российского спортсмена Евгения Мякинкина.