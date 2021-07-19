Боєць на високій швидкості вилетів з траси

Трагедія сталася у Ташкентської області по дорозі до зони відпочинку "Чарвак".

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За однією з версій, спортсмен був за кермом і не впорався з керуванням на своєму особистому BMW X5. Автомобіль на високій швидкості вилетів з траси.



Автомобіль, у якому був Хантураєв / Фото УВС Ташкентської області

За іншими даними, боєць перебував на пасажирському сидінні. У результаті аварії Хантураєв помер на місці.

Що відомо про Хантураєва