Боєць на високій швидкості вилетів з траси
Трагедія сталася у Ташкентської області по дорозі до зони відпочинку "Чарвак".
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За однією з версій, спортсмен був за кермом і не впорався з керуванням на своєму особистому BMW X5. Автомобіль на високій швидкості вилетів з траси.
Автомобіль, у якому був Хантураєв / Фото УВС Ташкентської області
За іншими даними, боєць перебував на пасажирському сидінні. У результаті аварії Хантураєв помер на місці.
Що відомо про Хантураєва
- 4 липня йому виповнилося 34 роки. Він був віцепрезидент MMA Узбекистану.
- У кінці 2018 року на Хантураєва напали, після чого він вирішив піти з боїв. Сімох нападників суд позбавив волі.
- У вересні 2019 року Мурод повернувся у спорт у рамках Відкритого чемпіонату Азії. Всього за 25 секунд він нокаутував російського спортсмена Євгена Мякінкіна.