Боец ММА мощными ударами нокаутировал лежачего соперника: видео
Турнир по смешанным единоборствам Bellator 254 подарил любителям ММА массу эмоций, ведь на шоу, которое проходило в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), было много ярких нокаутов.
В одном из поединков раннего карда встретились бойцы полулегкого веса из США Коди Лоу и Кенни Чемпион, пишет 24 канал.
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В третьем раунде Лоу уложил оппонента на канвас, а затем серией мощнейших ударов нокаутировал его.
Видео нокаута в бою Коди Лоу – Кенни чемпион
- Непобедимый Коди добыл свою 2 победу в профи, а Кенни проиграл впервые за три поединка на профессиональном уровне.
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