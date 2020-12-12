Боєць ММА потужними ударами нокаутував лежачого суперника: відео
Турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 254 подарував любителям ММА масу емоцій, адже на шоу, яке проходило в Анкасвіллі (штат Коннектикут, США), було багато яскравих нокаутів.
В одному з поєдинків раннього карда зустрілися бійці напівлегкої ваги з США Коді Лоу і Кенні Чемпіон, пише 24 канал.
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У третьому раунді Лоу уклав опонента на канвас, а потім серією найпотужніших ударів нокаутував його.
Відео нокауту в бою Коді Лоу – Кенні Чемпіон
- Непереможний Коді добув свою 2 перемогу в профі, а Кенні програв вперше за три поєдинки на професійному рівні.
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