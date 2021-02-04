Неудачник года: боец UFC разбил голову о лед во время ныряния – видео
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили не знает поражений в UFC, однако нашел способ "получить на орехи" вне октагона. Двалишвили получил серьезную травму во время купания.
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
Спортсмен решил нырнуть в прорубь, однако неудачно рассчитал твердость льда.
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Грузин разбежался и прыгнул в воду, но вместо того, чтобы нырнуть, разбил голову. Боец был госпитализирован.
Впоследствии Двалишвили рассказал детали курьеза, который мог завершиться гораздо трагичнее.
Я думал, что это прекрасный день для тренировки и пробежки в парке. Потом увидел ставок и подумал, что там снег и вода, но оказалось, что там лед и ветви деревьев. Пробив лед, я почувствовал, что кожа лопнула. Когда ее сшивали, было еще больнее! Теперь все хорошо, чувствую себя прекрасно,
– написал боец.
Что известно о Двалишвили?30-летний грузин получил 12 побед и потерпел четыре поражения в смешанных единоборствах. В UFC он выиграл пять поединков подряд.
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