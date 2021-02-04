Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили не знает поражений в UFC, однако нашел способ "получить на орехи" вне октагона. Двалишвили получил серьезную травму во время купания.

Источник: инстаграм Мераба Двалишвили

Спортсмен решил нырнуть в прорубь, однако неудачно рассчитал твердость льда.

Смотрите также Российский боец ​​ММА Мусаев победил соперника, а затем устроил массовое побоище: видео

Грузин разбежался и прыгнул в воду, но вместо того, чтобы нырнуть, разбил голову. Боец был госпитализирован.

Впоследствии Двалишвили рассказал детали курьеза, который мог завершиться гораздо трагичнее.

Я думал, что это прекрасный день для тренировки и пробежки в парке. Потом увидел ставок и подумал, что там снег и вода, но оказалось, что там лед и ветви деревьев. Пробив лед, я почувствовал, что кожа лопнула. Когда ее сшивали, было еще больнее! Теперь все хорошо, чувствую себя прекрасно,

– написал боец.