Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі не знає поразок у UFC, однак знайшов спосіб "отримати на горіхи" поза октагоном. Двалішвілі зазнав серйозної травми під час купання.

Джерело: інстаграм Мераба Двалішвілі

Спортсмен вирішив пірнути в ополонку, однак невдало розрахував твердості льоду.

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Грузин розбігся та стрибнув у воду, але замість того, щоб пірнути, розбив голову. Боєць був госпіталізований.

Згодом Двалішвілі розповів деталі курйозу, який міг завершитися набагато трагічніше.

Я думав, що це прекрасний день для тренування і пробіжки в парку. Потім побачив ставок і подумав, що там сніг і вода, але виявилося, що там лід і гілки дерев. Пробивши лід, я відчув, що шкіра луснула. Коли її зшивали, було ще болючіше! Тепер все добре, почуваюся чудово,

– написав боєць.