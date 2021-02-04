Невдаха року: боєць UFC розбив голову об лід під час пірнання – відео
Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі не знає поразок у UFC, однак знайшов спосіб "отримати на горіхи" поза октагоном. Двалішвілі зазнав серйозної травми під час купання.
Джерело: інстаграм Мераба Двалішвілі
Спортсмен вирішив пірнути в ополонку, однак невдало розрахував твердості льоду.
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Грузин розбігся та стрибнув у воду, але замість того, щоб пірнути, розбив голову. Боєць був госпіталізований.
Згодом Двалішвілі розповів деталі курйозу, який міг завершитися набагато трагічніше.
Я думав, що це прекрасний день для тренування і пробіжки в парку. Потім побачив ставок і подумав, що там сніг і вода, але виявилося, що там лід і гілки дерев. Пробивши лід, я відчув, що шкіра луснула. Коли її зшивали, було ще болючіше! Тепер все добре, почуваюся чудово,
– написав боєць.
Що відомо про Двалішвілі?30-річний рузин здобув 12 перемог і зазнав чотирьох поразок у змішаних єдиноборствах. В UFC він виграв п'ять поєдинків поспіль.
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