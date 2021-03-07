В ночь с 6 на 7 марта в Лас Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 259. Россиянин Петр Ян нанес американцу Алджамейну Стерлингу запрещенный удар и был дисквалифицирован.

Алджамейну Стерлингу надолго запомнится скандальный бой против российского чемпиона UFC Петра Яна. Фаворитом этого противостояния как раз был последний, но допустил ужасную ошибку во время боя.

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Запрещенный удар от Яна

В четвертом раунде боец из России нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову. В этот момент у американца было три точки опоры (две ступни и колено). Такой прием запрещен по правилам смешанных единоборств.

Судья сразу остановил схватку. Такой удар мог нанести Стерлингу серьезные травмы: боец и так долго лежал на канвасе и не мог прийти в себя и продолжить драку.

ألجيمين ستيرلينغ يهزم بيوتر يان بعد أن سدد يان ركبة غير قانونية لستيرلينغ لينتهي النزال DQ و يتوج بلقب وزن الديك .. #UFC259 pic.twitter.com/8A0LSME4td — UFC Arab (@UFC_Arabs) March 7, 2021

Ян не только был дисквалифицирован, а победу отдали американцу, он также потерял пояс чемпиона в самом легком весе. Для него это поражение стало лишь вторым в карьере при 15 победах. Алджамейн одержал 20 побед в карьере при трех поражениях.

После боя на американца надели пояс, но тот был настолько шокирован, что сбросил его на пол и в эмоциях сам встал на колени на канвас.

Due an illegal knee, Aljamain Sterling has won the UFC bantamweight championship at #UFC259 via disqualification, pic.twitter.com/zhxXngzMMA — ESPN (@espn) March 7, 2021

Извинения россиянина

Интересно, что после поединка российский боец публично в своем твитере попросил прощения у соперника. Он не увидел, что американец прикасается коленом к канвасу.

Прошу прощения и желаю скорейшего восстановления Алджамейну Стерлингу. Я не хотел наносить этот запретный удар, я совершил большую ошибку и заплатил за нее,

– написал Петр Ян.