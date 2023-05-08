Украина уже девять лет сопротивляется России в войне за свою независимость. Защищать Родину от оккупантов ушли многие молодые ребята.

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Также многие спортсмены взяли оружие в руках, забросив карьеру. К сожалению, не все вернулись с войны живыми. На днях стало известно, что жизнь за независимость Украины отдал бодибилдер Евгений Бондаренко.

Уроженец Каменского окончил индустриальный техникум и отправился на срочную службу. Также Евгений работал в такси и уделял много внимания спорту. Он был кандидатом в мастера спорта Украины по бодибилдингу.

Также он интересовался черлиденгом, ведь его жена является тренером по этому виду спорта. В феврале прошлого года Бондаренко взял в руки оружие и встал на защиту Украины в рядах Нацгвардии.

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Боец прошел немало сложных испытаний. Однако 1 мая во время боев с оккупантами в Луганской области Евгений получил смертельное ранение. К моменту смерти Герою было 38 лет, у него осталась жена и двое детей… Вечная память!