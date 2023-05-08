Україна вже дев'ять років чинить опір Росії у війні за свою незалежність. Захищати Батьківщину від окупантів пішли багато молодих хлопців та дівчат.

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Також чимало спортсменів взяли зброю в руках, закинувши кар'єру. На жаль, не всі з них повернулись з війни живими. На днях стало відомо, що своє життя за незалежність України віддав бодібілдер Євген Бондаренко.

Уродженець Кам'янського закінчив індустріальний технікум та відправився на строкову службу. Також Євген працював у таксі і приділяв багато уваги спорту. Він був кандидатом у майстри спорту України з бодібілдингу.

Також він цікавився черліденг, адже його дружина є тренером з цього виду спорту. У лютому минулого року Бондаренко взяв до рук зброю та став на захист України у лавах Нацгвардії.

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Боєць пройшов чимало складних випробувань. Проте 1 травня під час боїв з окупантами на Луганщині Євген отримав смертельне поранення. На момент смерті Герою було 38 років, у нього залишилась дружина та двоє дітей… Вічна пам'ять!