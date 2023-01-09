Финансово выгодно: новички Карпат будут зарабатывать во Львове приличную сумму

Стало известно, сколько будут зарабатывать Иван Бобко и Алексей Хобленко в Карпатах. Новоиспеченные "львы", скорее всего, пошли на финансовое повышение.

Карпаты идут на первое место в Первой лиге Украины. Таким образом, львовская команда может смело задуматься о своем будущем в УПЛ. Карпаты решили пригласить опытных игроков, которых львовский коллектик привлек также заработной платой.

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По мнению журналиста Михаила Спиваковского, опытные новички Карпат могут достаточно неплохо подзаработать во Львове.

Карпаты купили Ивана Бобко у Черноморца, взяли у Кривбасса Алексея Хобленко в платную аренду, почти основного форварда команды УПЛ, которая идет на восьмом месте. По моим данным, средняя зарплата в Карпатах для опытных новичков – 10 тысяч долларов,

– рассказал Спиваковский.

Приличная зарплата для Первой лиги Украины

Хобленко и Бобко могут похвастаться заработками лучше, чем у половины клубов УПЛ. Еще перед войной футбольный агент Олеш Авдыш раскрыл некоторые детали заработных плат клубов наивысшего уровня Украины на тот момент.