Вслед за Шевченком: экс-тренер сборной Украины получил шанс возобновить карьеру в Европе
Источник:Sportinfo
Олег Блохин уже долгое время не занимается тренерской деятельностью. Несмотря на это, ему до сих пор поступают предложения вернуться на тренерский мостик.
В украинском футболе мог состояться громкий тренерский камбэк. В услугах легенды украинского и мирового футбола заинтересовалась европейская сборная.
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Блохин мог вернуться к тренерской карьере
Представители федерации футбола Азербайджана находятся в поисках главного тренера после отставки Джанни Де Бьязи. Они обратились к Олегу Владимировичу и хотели, чтобы тот возглавил тамошнюю национальную команду.
Однако обладатель Золотого мяча-1975 ответил отказом. Он аргументировал свое решение тем, что больше не хочет возвращаться к тренерской работе.
Напомним, что последним местом работы Блохина-тренера было киевское Динамо. Он покинул родной клуб еще в 2014 году, тогда киевляне провалили сезон и финишировали на четвертой позиции в УПЛ.Интересно. Также предложение возглавить сборную Азербайджана получил и Андрей Шевченко. Он аналогично отказал, ведь планирует стать президентом УАФ.