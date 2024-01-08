Вслед за Шевченком: экс-тренер сборной Украины получил шанс возобновить карьеру в Европе

Олег Блохин уже долгое время не занимается тренерской деятельностью. Несмотря на это, ему до сих пор поступают предложения вернуться на тренерский мостик.

В украинском футболе мог состояться громкий тренерский камбэк. В услугах легенды украинского и мирового футбола заинтересовалась европейская сборная.

Читайте также Легенда Динамо и сборной Украины в третий раз стал отцом: милое фото

Блохин мог вернуться к тренерской карьере

Представители федерации футбола Азербайджана находятся в поисках главного тренера после отставки Джанни Де Бьязи. Они обратились к Олегу Владимировичу и хотели, чтобы тот возглавил тамошнюю национальную команду.

Однако обладатель Золотого мяча-1975 ответил отказом. Он аргументировал свое решение тем, что больше не хочет возвращаться к тренерской работе.

Напомним, что последним местом работы Блохина-тренера было киевское Динамо. Он покинул родной клуб еще в 2014 году, тогда киевляне провалили сезон и финишировали на четвертой позиции в УПЛ.