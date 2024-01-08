В українському футболі міг відбутися гучний тренерський камбек. У послугах легенди українського та світового футболу зацікавилася європейська збірна.

Читайте також Легенда Динамо та збірної України втретє став батьком: миле фото

Блохін міг повернутися до тренерської кар'єри

Представники федерації футболу Азербайджану наразі знаходяться в пошуках головного тренера після відставки Джанні Де Б'язі. Вони звернулися до Олега Володимировича та хотіли, щоб той очолив тамтешню національну команду.

Проте володар Золотого м'яча-1975 відповів відмовою. Він аргументував своє рішення тим, що більше не хоче повертатися до тренерської роботи.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Блохіна-тренера було київське Динамо. Він залишив рідний клуб ще у 2014 році, тоді кияни провалили сезон та фінішували на четвертій позиції в УПЛ.

Цікаво. Також пропозицію очолити збірну Азербайджану отримав і Андрій Шевченко. Він аналогічно відмовив, адже планує стати президентом УАФ.