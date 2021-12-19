Блогер Джейк Пол "плюхой" нокаутировал экс-чемпиона мира Вудли: видео удара
Источник:24 канал
Братья Джейк и Логан Полы ворвались в бокс поединками против известных бойцов. Джейк в течение 2021 года провел два боя против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.
Сочный нокаут
Первый бой Пола и Вудли состоялся летом 2021 года. Несмотря на то, что Вудли ошеломил Джейка тяжелым ударом, судьи раздельным решением отдали победу блогеру.
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Реванш между Полом и Вудли состоялся 19-го декабря в Тампе (штат Флорида, США). Бойцы встретились на стадионе Amalie Arena.
Поединок длился шесть раундов. На этот раз Пол одержал досрочную победу, ведь нокаутировал Вудли. Джейк нанес мощный правый боковой и уложил Тайрона спать.
Для Вудли это второе поражение на профессиональном ринге в двух поединках. В смешанных единоборствах он провел 26 боев: 19 побед и 7 поражений.
Видео нокаута в бою Пол – Вудли
Поединок Пола и Вудли показывал Showtime. Стоимость одного PPV составила 60 долларов.Статистика Джейка Пола. На профи-ринге Джейк Пол одержал 5-ю победу подряд. В активе блогера 4 досрочные победы.