Соковитий нокаут

Перший бій Пола та Вудлі відбувся влітку 2021 року. Попри те, що Вудлі приголомшив Джейка важким ударом, судді роздільним рішенням віддали перемогу блогеру.

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Реванш між Полом та Вудлі відбувся 19-го грудня у Тампі (штат Флорида, США). Бійці зустрілися на стадіоні Amalie Arena.

Поєдинок тривав шість раундів. Цього разу Пол здобув дострокову перемогу, адже нокаутував Вудлі. Джейк завдав потужного правого бокового та уклав Тайрона спати.

Для Вудлі це друга поразка на професійному ринзі у двох поєдинках. У змішаних єдиноборствах він провів 26 боїв: 19 перемог та 7 поразок.

Відео нокауту в бою Пол – Вудлі



Поєдинок Пола та Вудлі показував Showtime. Вартість одного PPV склала 60 доларів.

Статистика Джейка Пола. На профі-ринзі Джейк Пол здобув 5-у перемогу поспіль. В активі блогера 4 дострокові звитяги.