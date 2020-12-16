Гравець Вереса та ведучий проєкту на YouTube "Трендець" Дмитро Поворознюк отримав нагороду від УАФ.

Нагородження Поворознюка за серіал "Футболіст" ініціював глава рівненської асоціації футболу Олексій Хахльов. Про сам Хахльов повідомив у фейсбуці.

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13 липня Поворознюк заявив про бажання дебютувати за професійну команду в офіційному матчі в 2020 році. Через 3 місяці Верес оголосив про його підписання. 25 листопада Поворознюк дебютував в професійному футболі.

Футболіст заробляє в рівненському 5 тисяч гривень на місяць, всі гроші підуть на благодійність.

До слова. Раніше Поворознюк виступав за ДЮСШ Верес у ДЮФЛ, а також за рівненські аматорські клуби Хімік та Продторгобладнання.