Блогер, який дебютував в чемпіонаті України з футболу, отримав нагороду від УАФ: відео
Гравець Вереса та ведучий проєкту на YouTube "Трендець" Дмитро Поворознюк отримав нагороду від УАФ.
Нагородження Поворознюка за серіал "Футболіст" ініціював глава рівненської асоціації футболу Олексій Хахльов. Про сам Хахльов повідомив у фейсбуці.
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13 липня Поворознюк заявив про бажання дебютувати за професійну команду в офіційному матчі в 2020 році. Через 3 місяці Верес оголосив про його підписання. 25 листопада Поворознюк дебютував в професійному футболі.
Футболіст заробляє в рівненському 5 тисяч гривень на місяць, всі гроші підуть на благодійність.
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