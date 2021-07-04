Игра Украина – Англия состоялась в Риме. Началось противостояние в 22:00.
Актуально Украина – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020
Украинцы не встали на колени в рамках акции Black Lives Matter
Участие в акции Black Lives Matter английские футболисты взяли за несколько минут до стартового свистка. Тогда обе команды уже вышли на поле в полных составах.
Сборная Англии встала на одно колено, поддерживая борьбу с расизмом / Фото Getty Images
Украинцы не встали на одно колено, как это сделали англичане. Так последние отдали дань уважения всем темнокожим, подвергшимся дискриминации. Также эту акцию связывают с деятельностью движения Black Lives Matter.
В сборной Англии – много темнокожих игроков / Фото Getty Images
Движение Black Lives Matter: главное
- Оно фактически возникло после того, как полицейские в США убили Джорджа Флойда.
- В мае 2020 года американские правоохранители задержали афроамериканца возле одного из магазинов. Там он якобы пытался рассчитаться фальшивым чеком на 20 долларов.
- Дерек Шовин при задержании применил к Флойду удушающий прием. Полицейский стал коленом на шею Флойду и не давал ему дышать почти 10 минут.
- После просьб о помощи Флойд затих. Офицеры вызвали медиков, но было уже поздно.
- После этого в США вспыхнули масштабные протесты. А спортсмены начали отдавать честь, вставая на одно колено.