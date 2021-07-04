Игра Украина – Англия состоялась в Риме. Началось противостояние в 22:00.

Актуально Украина – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Украинцы не встали на колени в рамках акции Black Lives Matter

Участие в акции Black Lives Matter английские футболисты взяли за несколько минут до стартового свистка. Тогда обе команды уже вышли на поле в полных составах.



Сборная Англии встала на одно колено, поддерживая борьбу с расизмом / Фото Getty Images

Украинцы не встали на одно колено, как это сделали англичане. Так последние отдали дань уважения всем темнокожим, подвергшимся дискриминации. Также эту акцию связывают с деятельностью движения Black Lives Matter.



В сборной Англии – много темнокожих игроков / Фото Getty Images

Движение Black Lives Matter: главное

Оно фактически возникло после того, как полицейские в США убили Джорджа Флойда.

В мае 2020 года американские правоохранители задержали афроамериканца возле одного из магазинов. Там он якобы пытался рассчитаться фальшивым чеком на 20 долларов.

Дерек Шовин при задержании применил к Флойду удушающий прием. Полицейский стал коленом на шею Флойду и не давал ему дышать почти 10 минут.

После просьб о помощи Флойд затих. Офицеры вызвали медиков, но было уже поздно.

После этого в США вспыхнули масштабные протесты. А спортсмены начали отдавать честь, вставая на одно колено.

Обратите внимание! Ранее игнорированием акции Black Lives Matter отмечались российские футболисты. В частности, уже на Евро-2020 представители страны-агрессора не встали на колени перед матчем против Бельгии.