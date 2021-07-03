Гра Україна – Англія відбулася в Римі. Розпочалося протистояння о 22:00.
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Українці не встали на коліна у межах акції Black Lives Matter
Участь у акції Black Lives Matter англійські футболісти взяли за кілька хвилин до стартового свистка. Тоді обидві команди вже вийшли на поле в повних складах.
Збірна Англії встала на одне коліно, підтримуючи боротьбу з расизмом / Фото Getty Images
Українці не встали на одне коліно, як це зробили англійці. Так останні віддали шану всім темношкірим, які зазнали дискримінації. Також цю акцію пов'язують з діяльністю руху Black Lives Matter.
У збірній Англії – багато темношкірих гравців / Фото Getty Images
Рух Black Lives Matter: головне
- Він фактично виник після того, як поліцейські у США вбили Джорджа Флойда.
- У травні 2020 року американські правоохоронці затримали афроамериканця неподалік одного з магазинів. Там він начебто намагався розрахуватися фальшивим чеком на 20 доларів.
- Дерек Шовін під час затримання застосував до Флойда задушливий прийом. Поліцейський став коліном на шию Флойду та не давав йому дихати майже 10 хвилин.
- Після благань про допомогу Флойд затих. Офіцери викликали медиків, але було вже пізно.
- Після цього у США спалахнули масштабні протести. Натомість спортсмени почали віддавати шану, встаючи на одне коліно.