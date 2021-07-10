Близок к народу: Левандовский сыграл в футбол с юными ребятами на улице – видео

Звезда футбола Роберт Левандовский решил присоединиться к ребятам, которые играли в футбол на улице. Нападающему даже прокинули мяч между ног.

Поиздевались над Левандовским

Польский форвард не забывает о футболе даже во время отпуска после чемпионата Европы-2020. Футболист Баварии не смог пройти мимо юных ребят, которые играли между собой в футбол.

Примечательно Лазером в лицо: голкипер Дании указывал арбитру на выходку фаната Англии во время матча

Юные футболисты были в восторге от игры со звездным нападающим, который является одним из лучших футболистов мира. Левандовский таким поступком показал, что даже такой статус позволяет ему быть близким к народу.

Роберт в окружении сразу нескольких опекунов начал мастер-класс детям в удержании мяча. Но в один момент игры что-то пошло не по плану поляка. Один из ребят пробросил мяч между ног форварда сборной Польши.

! Польская сборная завершила свои выступления на Евро-2020 еще в групповом раунде. Поляки не смогли выйти из группы Е, заняв последнее 4 место. В их активе лишь одно очко, которое они получили в игре против Испании (1:1)

Левандовский не стал поддаваться соперникам и также мгновенно ответил таким же трюком. Зрители, наблюдавшие за футболом, сняли игру на свои смартфоны. Это видео стало вирусным в интернете. Не каждый день можно увидеть, как звезде мирового футбола прокидает мяч между ног юный футболист.

Видео игры Левандовского