Познущались над Левандовським
Польський форвард не забуває про футбол навіть під час відпустки після чемпіонату Європи-2020. Футболіст Баварії не зміг пройти повз юних хлопців, які грали між собою у футбол.
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Юні футболісти були у захопленні від гри із зірковим нападником, який є один із найкращих футболістів світу. Левандовський таким вчинком показав, що навіть такий статус дозволяє йому бути близьким до народу.
Роберт в оточенні відразу декількох опікунів почав майстер-клас дітям у триманні м'яча. Але в один момент гри щось пішло не за планом поляка. Один із хлопців прокинув м'яч поміж ніг форварду збірної Польщі.
Левандовський не став піддаватись суперникам та також миттєво відповів таким же трюком. Глядачі, які спостерігали за футболом, зняли гру на свої смартфони. Це відео стало вірусним у інтернеті. Не щодня можна побачити, як зірці світового футболу прокидує м'яч поміж ніг юний футболіст.
Відео гри Левандовського