Познущались над Левандовським

Польський форвард не забуває про футбол навіть під час відпустки після чемпіонату Європи-2020. Футболіст Баварії не зміг пройти повз юних хлопців, які грали між собою у футбол.

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Юні футболісти були у захопленні від гри із зірковим нападником, який є один із найкращих футболістів світу. Левандовський таким вчинком показав, що навіть такий статус дозволяє йому бути близьким до народу.

Роберт в оточенні відразу декількох опікунів почав майстер-клас дітям у триманні м'яча. Але в один момент гри щось пішло не за планом поляка. Один із хлопців прокинув м'яч поміж ніг форварду збірної Польщі.

Нагадаємо! Польська збірна завершила свої виступи на Євро-2020 ще у груповому раунді. Поляки не змогли вийти з групи Е, посівши останнє 4 місце. У їх активі лише одне очко, яке вони здобули у грі проти Іспанії (1:1)

Левандовський не став піддаватись суперникам та також миттєво відповів таким же трюком. Глядачі, які спостерігали за футболом, зняли гру на свої смартфони. Це відео стало вірусним у інтернеті. Не щодня можна побачити, як зірці світового футболу прокидує м'яч поміж ніг юний футболіст.

Відео гри Левандовського