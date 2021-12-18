Невероятное выступление шведок

Шведка Эльвира Эберг в очередной раз демонстрирует невероятную скорость. Даже две хижины на огневом рубеже не помешали ей добыть "золото".

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Представительница Франции Жулья Симон была в шаге от победы. На последней стрельбе она промахнулась и отправилась на штрафной круг. Она отстала от шведки на 10 секунд и заняла второе место.

Еще одна шведка Анна Эберг в непростой борьбе завоевала "бронзу".

Прогресс Блашко и неудача Джимы

Дарья Блашко существенно улучшила свои позиции по сравнению со спринтом. На первом огневом рубеже она идеально отработала на стрельбище. Ей даже удалось догнать Белосюк, которая стартовала раньше. Однако на второй лежке украинка промахнулась однажды. На стойке она снова отработала с нулем и оказалась в двадцатке лучших. Дарья финишировала 20-й.

Елена Билосюк снова порадовала болельщиков меткой стрельбой. Она чисто закрыла огневые рубежи. Но на последнем рубеже украинка впервые за гонку отправилась на штрафной круг. В итоге она завершила гонку на 25-м месте.

Юлия Джима не завершила гонку преследования и снялась с дистанции. Украинка отработала с нулем первую стрельбу. Однако на второй лежке она дважды промахнулась. На стойке положение украинки ухудшилось, она отправилась на три штрафных круга. Это и была последняя стрельба Юлии в персьюте.

Результаты персьюта

1. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+0+1) 29:27.0

2. Жулия Симон (Франция, 0+0+0+1) +4.2

3. Анна Эберг (Швеция, 0+0+2+0) +11.6

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20. Дарья Блашко (0+1+0+0) +1:52.4

25. Елена Белосюк (0+0+0+1) +2:19.8