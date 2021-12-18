Неймовірний виступ шведок

Шведка Ельвіра Еберг вкотре демонструє неймовірну швидкість. Навіть дві хиби на вогневому рубежі не завадили їй здобути "золото".

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Представниця Франції Жулья Сімон була за крок до перемоги. На останній стрільбі вона схибила та відправилася на штрафне коло. Вона відстала від шведки на 10 секунд та посіла друге місце.

Ще одна шведка Ганна Еберг у непростій боротьбі завоювала "бронзу".

Прогрес Блашко та невдача Джими

Дар'я Блашко суттєво покращила свої позиції у порівняні зі спринтом. На першому вогневому рубежі вона ідеально відпрацювала на стрільбищі. Їй навіть вдалося наздогнати Білосюк, яка стартувала раніше. Проте на другій лежці українка схибила одного разу. На стійці вона знову відпрацювала з нулем та опинилася у двадцятці найкращих. Дар'я фінішувала 20-ю.

Олена Білосюк знову потішила вболівальників влучною стрільбою. Вона чисто закрила вогневі рубежі. Та на останньому рубежі українка вперше за гонку відправилася на штрафне коло. У підсумку вона завершила гонку на 25-му місці.

Юлія Джима не завершила гонку переслідування та знялася з дистанції. Українка відпрацювала з нулем першу стрільбу. Проте на другій лежці вона двічі схибила. На стійці становище українки погіршилося, вона відправилася на три штрафних кола. Це і була остання стрільба Юлії в персьюті.

Результати персьюту

1.Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+1) 29:27.0

2.Жулія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +4.2

3.Ганна Еберг (Швеція, 0+0+2+0) +11.6

...

20.Дар'я Блашко (0+1+0+0) +1:52.4

25.Олена Білосюк (0+0+0+1) +2:19.8

Юлія Джима (0+2+3) - не фінішувала