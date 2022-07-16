Лидер защиты сборной Украины Миколенко закупил семь внедорожников для ВСУ

Выступающие за рубежом украинские футболисты не перестают помогать нашим бойцам на фронте. Защитник Эвертона Виталий Миколенко выделился среди других своим щедрым поступком для ВСУ.

Помощь от Николенко

23-летний левый защитник помог благотворительному фонду "Львы на джипе" с закупкой автомобилей для украинских военных. Виталий Миколенко взял на себя все финансовые расходы.

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Футболист сборной Украины приобрел семь пикапов для наших бойцов, уже направившихся на передовую. Фонд занялся их логистикой и подготовкой внедорожников в маскировочном цвете на СТО, чтобы те в хорошем состоянии поехали к ребятам.

Организаторы благотворительного фонда искренне благодарны Николаю за поддержку и помощь.

Спасибо Виталию Николенко за то, что полностью покрыл расходы на автомобили. Из нас: логистика и подготовка авто на СТО,

– говорится в тексте под видео.

Напомним, что с первого дня 2022 года Николай выступает в английском Эвертоне. Но даже такое далекое расстояние не помешает футболисту помогать армии и приближать нашу победу над врагом.