Андрей Пятов вовремя ушел: Харри Кейн поиздевался над Шахтером в благотворительном матче – видео

Дончане провели спарринг с лондонцами для помощи Украине в войне с Россией. Команда Патрика ван Леувена провела легенду на пенсию, но при этом потерпела разгромное поражение.

Тоттенхэм – Шахтер 5:1

Голы: Кейн, 38 (пен), 50, 55, 79, Скарлетт, 90+4 – Келси, 45+1.

В субботу в Лондоне прошел благотворительный матч Game4Ukraine. Александр Зинченко и Андрей Шевченко собрали звезд футбола ради помощи в восстановлении Михайло-Коцюбинского лицея, пишет 24 канал.

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А уже в воскресенье, 6 августа, в столице Великобритании прошел еще один выставочный матч в поддержку Украины. Участие в нем принял донецкий Шахтер, сошедший с Тоттенхэмом.

Пятов повесил перчатки на гвоздь

Кроме помощи нашей стране, дончане преследовали еще одну цель. Игра на "Тоттенхэм Стедиум" стала прощальной для Андрея Пятова, завершившего карьеру и вошедшего в тренерский штаб ван Леувена.

Правда, сам Пятов провел на поле всего 16 минут и под овации и коридор уважения от партнеров по команде уступил место в воротах Дмитрию Потрошнику. Именно 16 сезонов Андрей провел в составе "горняков".

Видео прощания с Пятовым:

Тоттенхэм выставил основной состав с Кейном, Соном и другими лидерами в основе. А вот новичок лондонцев Манор Соломон, ранее игравший за Шахтер, остался на скамье запасных.

Лишь после этого Тоттенхэм включился и вышел вперед. Козик в своей площадке скосил Мэддисона, пенальти же реализовал Кейн. Еще до перерыва Шахтер успел отыграться, Келси запер подачу Сикана с фланга.

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Харри Кейн уничтожает чемпиона УПЛ

Однако сразу в начале второго тайма Кейн начал издеваться над дончанами. Сначала Харри точно головой замкнул подачу Мэддисона, а уже через несколько минут англичанин завершил красивую перепасовку с хитрым пасом от Кулусевски.

Добил форвард Шахтер за 10 минут до финального свистка. Потрошитель перед собой отразил удар вышедшего на замену Соломона. Харри был первым на мяче, оформив покер. Добил дончан Скарлетт, который заменил Кейна и запер прострел с фланга.

Кто знает, возможно это был прощальный матч не только Пятова, но и Кейна. Бавария активно интересуется лидером Тоттенхэма, которому предлагает около 100 миллионов за нападающего.

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Таким образом Шахтер разгромно проиграл "шпорам", но статус благотворительного матча вытесняет результат на второй план. В конце концов, не стоит забывать, что именно дончане будут играть в Лиге чемпионов в этом году.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Шахтер: